VILLARICCA – I Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno arrestato Sarnelli Pietro, un 20enne del luogo già sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso di perquisizione nella sua casa i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 45 grammi di cocaina occultati in una busta per surgelati e materiale vario per il confezionamento oltre a 314 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento di attività illecita. L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.