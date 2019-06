QUARTO – Cocaina in macchina, arrestato un 24enne di Quarto. E’ l’esito dell’operazione messa a segno dai militari del Nucleo operativo radiomobile di Marano agli ordini del capitano Francesco Tessitore. Nella tarda serata di ieri i carabinieri hanno proceduto, in zona San Rocco, nei pressi del bocciodromo, al controllo di Carlo Baiano. Il giovane, incensurato, era alla guida della propria autovettura Volkswagen Polo.

I CONTROLLI – Sottoposto a perquisizione personale, il 24enne residente a Quarto è stato trovato in possesso di più di 3mila euro in contanti. Inoltre in un vano ricavato nell’abitacolo dell’auto sono stati rinvenuti un involucro in cellophane contenente 18 dosi di cocaina ed un’altra confezione con un unico pezzo di “polvere bianca” di 25,81 grammi. Baiano è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.