POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha firmato un’ordinanza con la quale ha prorogato fino a mercoledì 27 novembre 2019 la chiusura al pubblico del cimitero comunale. Il provvedimento è stato adottato, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, dopo aver constatato che i lavori di messa in sicurezza dei luoghi interessati da dissesti, smottamenti del suolo, e avvallamenti del terreno, nonostante un significativo dispiegamento di uomini e mezzi, hanno subito dei rallentamenti per il prosieguo delle avversità meteorologiche e che quindi gli interventi sono ancora in pieno svolgimento. Al cimitero si potrà accedere unicamente per le operazioni indifferibili ed urgenti richieste per ragioni igienico-sanitarie ed esclusivamente per le tumulazioni e gli interri, per i quali sarà consentito l’accesso ad un numero limitato di familiari.