LICOLA – Attimi di panico a Licola dove un cavallo è scappato da un maneggio ed è finito i strada. L’animale ha percorso centinaia di metri tra le auto che cercavano di scansarlo. Una corsa pericolosa che è finita in via Madonna del Pantano dove il cavallo è stato bloccato da un poliziotto della Polfer libero dal servizio e da un volontario dell’associazione animalista dell’A.N.Ge. I due hanno inseguito l’animale riuscendo a fermare la sua folle corsa nei pressi di un bar, davanti ad automobilisti e passanti. L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato, poco dopo le 9. L’animale, che non ha riportato ferite, poco dopo è stato recuperato dal personale del maneggio e riportato indietro.

