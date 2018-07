FUORIGROTTA – Gli agenti della Polizia di stato del Commissariato San Paolo hanno arrestato Giovanni Ramaglia, di 34 anni, responsabile del reato di furto. Stanotte in via Terracina i poliziotti hanno visto l’uomo attraversare la strada con in mano una batteria da auto. Insospettiti, gli agenti, hanno deciso di controllarlo, ma, l’uomo è salito su di un’auto allontanandosi velocemente per eludere il controllo. Gli agenti hanno raggiunto e fermato l’autovettura, rinvenendo al suo interno due batterie per auto, due chiavi inglesi e un’asta di legno. I poliziotti, hanno accertato che l’uomo aveva rubato una delle batterie da una della macchina in sosta in via Terracina lasciando con il cofano motore aperto. Mentre Ramaglia è stato arrestato in attesa di essere giudicato stamane con rito direttissimo, un complice che era in auto con lo stesso è stato denunciato per il reato di ricettazione.