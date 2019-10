POZZUOLI – Attimi di paura questa sera a Monterusciello dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione al piano terra di una palazzina popolare del lotto 9, in via Pirandello. Le fiamme sono state sprigionate, con ogni probabilità, da un cattivo funzionamento di una caldaia. «C’è stata una sfiammata e poi abbiamo sentito un forte botto. Siamo corsi in soccorso della coppia che si trovava dentro e con gli estintori dei nostri palazzi abbiamo spento le fiamme» ha raccontato un residente. Le fiamme e lo scoppio hanno danneggiato anche la veranda dell’abitazione mandando in frantumi i vetri della struttura. Attimi di panico e paura per i residenti che si sono precipitati nel cortile. L’incendio è stato domato da alcuni vicini che con gli estintori hanno evitato il peggio. Illesa la coppia che abita nell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento “Mostra” di Napoli e la Polizia Municipale di Pozzuoli.