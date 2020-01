RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Caro Direttore volevo chiedere sua ospitalità per esprimere a nome mio, in qualità di delegato al Personale dell’amministrazione comunale di Pozzuoli, la mia soddisfazione e il ringraziamento per l’opera profusa dal personale dipendente e non del Comune di Pozzuoli per l’ottima riuscita di tutti gli eventi collegati alle festività di Natale e di Capodanno. Senza la serietà, la capacità organizzativa e lo spirito di abnegazione degli stessi tutti, da chi ha lavorato per la preparazione degli atti propedeutici agli eventi a chi ha lavorato in queste ore per strada: dal Corpo di polizia municipale agli LSU e ai tanti impegnati nei vari servizi indispensabili per garantire sicurezza, pulizia. Senza la loro professionalità non avremmo potuto avere i risultati ottenuti. Chiedo scusa se mi è sfuggito qualcuno. Sono orgoglioso di tutti voi. Grazie, grazie, grazie!

*Paolo Ismeno, Assessore al Personale e al Bilancio del Comune di Pozzuoli