POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli è da sempre attenta al benessere di tutti gli animali del territorio e alla sicurezza dei cittadini. È questo il motivo per cui è stato deciso di emanare delle ordinanze sindacali per vietare a coloro che sul territorio tenevano cani di grossa taglia incatenati e in gabbie di rimuovere questo stato di cose. L’amministrazione ritiene che gli animali vadano protetti e i loro diritti difesi: non si può pensare nel 2019 di tenere un essere vivente incatenato, di renderlo in tal modo feroce incattivendolo. La situazione è ritornata alla normalità nella maggior parte dei casi, nei prossimi giorni saranno rese esecutive tutte le ordinanze emesse. L’attenzione, quindi, al territorio, alla sicurezza dei cittadini, alla legalità e al benessere degli animali, resta alta.