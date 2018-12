POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, con appositi atti amministrativi, ha disposto una rimodulazione degli orari di apertura dei parcheggi Multipiano, Mercato Ittico all’Ingrosso e Molo Caligoliano per il periodo delle festività natalizie. In particolare, le tre aree di sosta, in occasione della festa di Capodanno in piazza della Repubblica, resteranno aperte con orario continuato per l’intera giornata del 31 dicembre fino alle ore 13 del 1° gennaio. Questi gli orari di apertura e chiusura dei parcheggi (per i giorni non menzionati restano in vigore i consueti orari):

MULTIPIANO

24 dicembre, dalle ore 8 alle ore 18;

25 dicembre, dalle 8 alle 13 e dalle 17:30 alle ore 02:00;

26 dicembre, dalle 8 alle 02:00;

31 dicembre, dalle 8 alle 24;

1 gennaio 2019, dalle ore 0:00 alle ore 24;

MERCATO ITTICO

21 dicembre, dalle ore 10 alle ore 01:00;

22 e 23 dicembre, dalle ore 10 alle ore 23:30;

24 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18;

25 e 26 dicembre, dalle 9:30 alle 23:30;

27 dicembre, dalle 9:30 alle 21:30;

28 dicembre, dalle 9:30 alle 01:00;

29 e 30 dicembre, dalle ore 10 alle ore 23:30

31 dicembre, dalle 10 ininterrottamente fino alle ore 13:00 del 1° gennaio 2019;

2 e 3 gennaio, dalle 9:30 alle 21:30;

4 gennaio, dalle 9:30 alle 01:00;

5 gennaio, dalle 9:30 alle 02:00;

6 gennaio, dalle ore 9:30 alle ore 23:30.

MOLO CALIGOLIANO

21 dicembre, dalle ore 9 alle ore 01:00;

22 dicembre, dalle ore 9 alle ore 02:00;

23 dicembre, dalle ore 9 alle ore 23:30;

24 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18;

25 e 26 dicembre, dalle 9 alle 23:30;

27 dicembre, dalle 9 alle 21:30;

28 dicembre, dalle 9 alle 01:00;

29 dicembre, dalle ore 9 alle ore 02:00

30 dicembre, dalle ore 9 alle ore 23:30;

31 dicembre, dalle 10 ininterrottamente fino alle ore 13:00 del 1° gennaio 2019;

2 e 3 gennaio, dalle 9 alle 21:30;

4 gennaio, dalle 9 alle 01:00;

5 gennaio, dalle 9 alle 02:00;

6 gennaio, dalle ore 9 alle ore 23:30.