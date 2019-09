POZZUOLI – Esordio vincente per il Rione Terra che questo pomeriggio ha battuto al Domenico Conte di Pozzuoli il Sant’Agnello per due reti a zero. Davanti a una discreta cornice di pubblico (circa 200 spettatori) i flegrei sono passati al 36′ del primo tempo con Corace su calcio di rigore. Nel secondo tempo la rete di De Simone a 3 minuti dal termine ha suggellato la prima vittoria nel campionato di Promozione. Domenica la squadra dell’Antica Rocca è attesa dalla trasferta in terra isolana sul campo del Procida. (seguirà approfondimento)