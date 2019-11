POZZUOLI – Il Direttore Generale della Puteolana 1902, Dino Nardiello, si è dimesso. Il suo addio, stando a quanto affermato dallo stesso DG, sarebbe dovuto a “impegni lavorativi”. Nardiello, infatti, gestisce un’azienda di sartoria classica napoletana con sedi a Napoli e a Londra. “Purtroppo è venuto a mancare il mio socio con il quale riuscivo a gestire la mia attività e mantenere viva la mia grandissima passione per il calcio”. Nelle sue parole una nota malinconica, triste per dover lasciare a metà un progetto carico di aspettative e di ambizioni. “Mi sono innamorato da subito di Pozzuoli, questa città mi ha accolto come un re, auguro loro di poter realizzare quello per cui ho lavorato duramente. Per me è veramente dura dover lasciare questa tifoseria con la quale gioire insieme; al di là della retorica lascio veramente un pezzo di cuore qui. Sono giornate veramente difficili ma facendo da pendolare tra Italia e all’estero non riuscirei più completamente la squadra e preferisco che a farlo sia qualcuno che possa dedicarsi a tempo pieno. Ringrazio il presidente per il tempo trascorso, i progetti ideati insomma questa splendida opportunità; spero di riuscire a sistemare presto le cose e poter tornare in futuro.”