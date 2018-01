POZZUOLI – È tutto pronto per la seconda giornata di ritorno dei campionati di Promozione ed Eccellenza. Nella massima serie regionale spicca la gara del Conte di Pozzuoli tra la Puteolana 1902 e l’Afragolese. Il Monte di Procida va invece a fare visita al Giugliano. In Promozione la Puteolana 1909 ospita la corazzata Afro Napoli mentre a Quarto arriva il Procida. Il Rione Terra invece va a fare visita al Sant’Anastasia.

PUTEOLANA 1902 – Obiettivo secondo posto. Questo il grido di battaglia in casa Puteolana 1902 in vista del match di sabato contro l’Afragolese. I granata di Pozzuoli, in un buon momento di forma, hanno la possibilità di scavalcare gli avversari al secondo posto. Domani al Conte è previsto il pubblico delle grandissime occasioni.

MONTE DI PROCIDA – Trasferta in casa del Giugliano per il Monte di Procida che sulle ali dell’entusiasmo vuole sgambettare i tigrotti. Ma la gara di sabato al Vallefuoco riserva più di qualche insidia per gli uomini di Mazziotti.

RIONE TERRA – Fresco di derby vinto il Rione Terra va a fare visita al Sant’Anastasia penultimo in classifica. Una ghiotta occasione per i puteolani che possono così restare agganciati al “treno play off”. La vittoria al De Cicco, sabato pomeriggio, è un obbligo dal quale gli uomini di De Girolamo non possono tirarsi indietro.

PUTEOLANA 1909 – Altro test duro per la Puteolana 1909 che sabato ospita la capolista e coraźzata Afro Napoli. Impegno complicato per Mazzeo e compagni che proveranno a vendere cara la pelle, forti di una classifica tranquilla.

QUARTOGAD – Non il più facile degli impegni per il Quartograd che per rialzarsi dopo il derby perso ospitano sabato il Procida. Gli isolani sono una squadra sgorbutica da affrontare, oltre ad essere una compagine tecnicamente molto dotata.