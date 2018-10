POZZUOLI– Dopo tre sconfitte consecutive, torna a fare punti il Rione Terra. Al “Domenico Conte” finisce 0-0 con l’Ischia un match poco spettacolare ma equilibrato, “ai punti” vinto dal Rione Terra che ha avuto le uniche vere occasioni da rete. Segnali di ripresa, in definitiva, per la squadra di mister Chietti, reduce da due pessime uscite, risultato che risolleva e che dà fiducia in vista dei prossimi impegni.

LA CRONACA– Al “Conte” di Arco Felice, ottimo l’atteggiamento dei puteolani: dal primo minuto il Rione Terra, ferito nell’orgoglio nelle due precedenti uscite, voglioso di riscatto pressa alto bloccando sul nascere le iniziative dell’Ischia, in qualche modo sorpresa dalla maggior verve dei padroni di casa. Al 5′ è Sica per i flegrei a confezionare la prima, delle poche, palle gol: il numero 9 ci prova di testa da buona posizione ma è impreciso. Senza particolari sussulti si arriva al 45′. Nella ripresa, lo spartito non cambia. L’Ischia prova ad avanzare e rendersi concretamente pericoloso ma il Rione Terra si difende bene. Il match è bloccato, ma nella parte finale è la squadra di Chietti a crederci di più ed avere la chance per vincere il match: Nasti fa tutto bene ma l’eterno Mennella, portiere 43enne dell’Ischia, con l’aiuto della traversa salva il risultato. Questa l’unica vera emozione della sfida ed al triplice fischio le squadre si dividono la posta in palio.

Rione Terra – Ischia Calcio 0-0

Rione Terra: Marchese, Di Grezia M., D’Oriano M., De Luca, Del Giudice M., Lanuto(10’st Montagna) , Riccio, Sinagra (30’st Cacciapuoti), Nugnes(10’st Abbruzzese), Gracco(25’st Nasti), Sica. A disp. Del Giudice G., Aviani, Scognamiglio, Di Grezia A. All. Chietti

Ischia: Mennella, Calise, Accurso, Del Deo, De Simone, Di Maio, Inverni, Di Signa, De Luise M., Fondicelli, Sirabella. A disp. Tufano, Mazzella, Liccardi, Muscariello, De Luise V., Trani, Abbandonato, Napoleone, Chiese. All. Bilardi

Arbitro: Pepe (Borriello – De Rosa)

Ammoniti: Lanuto, D’Oriano M., Di Grezia M., Riccio.