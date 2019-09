ISCHIA – Vittoria in trasferta per il Rione Terra che ad Ischia batte il Procida con un secco 3-0. Di Liccardi, autore di una doppietta, e Corace i gol che hanno permesso ai flegrei di portare a casa i tre punti e realizzare un due su due che ben fa sperare per il prosieguo del campionato. Il Rione Terra è passato in vantaggio dopo 15 minuti dal fischio di inizio grazie a una rete di Liccardi, seguita al 42′ dal raddoppio di Corace. Ancora di Liccardi il gol al 5′ della ripresa che ha messo il sigillo a una partita senza storia che ha mostrato tutta la forza dei puteolani. (Seguiranno approfondimenti)