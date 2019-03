POZZUOLI – Esce a testa alta la Puteolana, sconfitta dai rivali del Giugliano dopo una partita combattuta fin dai primi minuti, con i granata che si difendono bene nonostante le grandi qualità dei padroni di casa. Al 74’ il Giugliano riesce a perforare la corazza difensiva dei Granata trovando il gol che vale la vittoria. Puteolana che esce a testa alta da questo match, pur sapendo che la strada adesso è in salita, padroni di casa invece che guadagnano tre punti preziosi.

PRIMO TEMPO – Partita equilibrata, un primo tempo molto piatto, con le due squadre che non riescono a creare occasioni da gol. È solo al 27’ che i padroni di casa si spingono in avanti con Dino Fava che da fuori prova ad impensierire Alcolino che si fa trovare pronto. Al 41’ Tascio conquista una punizione dai 25 metri, Manzo prende in pieno la barriera. Primo tempo che termina con il risultato di 0-0 e qualche scintilla tra le due squadre.

SECONDO TEMPO – Seconda frazione di gioco che inzia con i Tigrotti che partono in quarta. Al 58’ Fava sciupa una grandissima occasione da gol a seguito di un ottima azione, palla che però termina di poco fuori. Al 63’ arriva il primo cambio per la squadra di casa, entra De Rosa al posto di Carbonaro. Seguito da quello dei granata che mandano in campo il giovane Del Prete. Al 72’ doppia occasione Giugliano, con Tarascio che sfiora il palo e Caso Naturale che di testa non riesce a centrare la porta. Al 74’ arriva il gol del vantaggio con il nuovo entrato De Rosa, che calcia dai 25 metri e spiazza Alcolino, decisiva una deviazione da parte di un difensore Granata. Al 75’ entrano in campo Cacciottolo e Rota per i diavoli rossi al posto di Fall e Del Franco. Cambia poco perché sono sempre i padroni di casa a spingersi in avanti, Liccardo su punizione trova pronto Alcolino, poi al 83’ Fava fa partire un missile che sfiora il palo. All’85’ esce per crampi Esposito al suo posto dentro Caiazza. Partita che termina con il risultato di 1-0, Giugliano che si porta a -2 dalla vetta. Granata che dovranno dare il massimo nelle prossime partire per riuscire a salvarsi.

TABELLINO

Giugliano 1928 Vs Asd Puteolana 1902

Giugliano 1928 : Mola Marco-Carbonaro Marco-Mennella Antonio-D’Angelo Armando-Tarascio Antonio Di Girolamo Rosario-Bacio Terracino-Liccardo Creacenzo-Fava Dino-Manzo Tommaso Caso Naturale Vincenzo

Asd Puteolana 1902 : 1. Alcolino 2. Esposito 3. Micicchè 4. Piccirillo 5. Del Franco 6. Cirillo 7. Fall 8. Della Marca 9. Serrano 10. Solitro 11. Spavone

ARBITRO : Antonio Savino.

STADIO: Vallefuoco