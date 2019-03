POZZUOLI – Riapre lo stadio “Domenico Conte” dopo i lavori di messa in sicurezza. Da domenica prossima la Puteolana 1902 e il Rione Terra, squadre che giocano le loro partite interne proprio ad Arco Felice, potranno mettere fine all’esilio forzato e tornare a casa. La struttura, inagibile ormai da un mese, era stata danneggiata dalle forti raffiche di vento che il 23 febbraio scorso si sono abbattute sulla città, portando via una parte della tettoia che copre la tribuna, zona in cui sono stati effettuati i lavori. In questi giorni è stata rimossa la copertura della tettoia.

IL RITORNO A CASA – Nella giornata di ieri, il comune di Pozzuoli, dopo l’ennesimo controllo, ha dichiarato il campo nuovamente agibile. La notizia per i granata non poteva arrivare in un momento migliore visto che domenica alle 11 il “Domenico Conte” ospiterà il tanto atteso derby contro la Flegrea. Partita importante per la Puteolana che non può permettersi di sbagliare in un momento decisivo di questo campionato. Mentre il Rione Terra potrà fare ritorno tra le mura amiche la prossima settimana, dopo il pellegrinaggio sui campi dell’hinterland napoletano.