POZZUOLI – Crocevia della stagione sabato per la Puteolana 1909, impegnata all’Ascarelli contro il Ponticelli. Archiviata la salvezza i granata vorrebbero provare a giocarsi le chance play off, chance che passano dalla vittoria sabato.

LA COPPIA D’ORO – I sogni play off dei granata passano per la coppia gol Mazzeo – La Pietra 26 gol in due e grande mix di esperienza e giovinezza. Con i 6 gol di sabato Mazzeo ora guida la classifica cannonieri mentre La Pietra con la sua doppietta è arrivato in doppia cifra. Un giusto mix di esperienza e spensieratezza che può regalare più di una gioia ai granata in questo finale di stagione.