TORRE DEL GRECO– Altro risultato positivo per il Rione Terra che pareggia con il risultato di 1-1 sul campo della Torrese. Un punto importante in chiave salvezza diretta per la squadra di mister Chietti brava a reagire all’iniziale svantaggio. Al gol dei padroni di casa siglato da Tammaro, risponde Majella, che sta ripagando a suon di gol la fiducia e l’investimento fatto nel mercato dicembrino dai flegrei, ed al Liguori termina in parità un match, soprattutto nella ripresa, avaro di emozioni. 7 punti nelle ultime tre partite, un buon viatico alla vigilia delle non facili prossime uscite con Real Poggiomarino e Ponticelli.

LA CRONACA– Al Liguori di Torre del Greco succede tutto nei primi 45′. Nei primi minuti la partita è bloccata poi poco prima della mezz’ora, al primo vero affondo, la Torrese trova la via della rete: passaggio in profondità e Tammaro supera con un colpo sotto Marchese in uscita per l’1-0. In svantaggio i flegrei subito provano a sistemare le cose e prima del rientro negli spogliatoi c’è il pareggio. Minuto 43′, Del Giudice lascia partire dalla sinistra un cross perfetto e Majella, da punta vera, è puntuale nel defilarsi e colpire di testa: pallone nel sacco ed è 1-1. Nella ripresa pochi spunti. Mister Chietti prova a mischiare le carte inserendo Criscuolo, esordio per lui in maglia Rione Terra, Portanova e Nasti ma succede poco con i gialloblu che però recriminano: atterramento in area di Rea, intervento da tergo del difensore più che dubbio ma che non viene sanzionato dall’arbitro. È l’episodio che poteva cambiare la gara. Questa l’unico sussulto di un secondo tempo avaro di emozioni ed al triplice fischio Rione Terra e Torrese si dividono la posta in palio

TABELLINO

TORRESE: Sorriso, Gaglione, Lauro, Saggese F., Salvatore, Bellofiore, Iovine, Fontana, Borriello, Scala, Tammaro. A disp. Saggese A., Sacco, Pepe, Ferri, Di Dato, Caso, Cardenio, Battipaglia, La Pietra. All.Manzo

Rione Terra: Marchese, De Luca, Del Giudice, Velotti(40’st Caccavale), Iervolino, Terracciano, Loiacono(1’st Rea), De Simone(5’st Criscuolo), Sinagra(26’st Portanova), Sica, Majella(35’st Nasti) A disp. Sepe, Mazzone, Lanuto, Manna All. Chietti

Arbitro: Balzano di Torre Annunziata (Cioci – Felicelli)

Reti: 22’pt Tammaro, 43’pt Majella

Ammoniti: Criscuolo, Sica, Scala, Belloffiore, Saggese F., Lauro