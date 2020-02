QUARTO– Dopo due sconfitte ed un pareggio, torna al successo il Rione Terra che batte il Quartograd e fa suo il derby flegreo in programma nel girone B di Promozione. Vittoria sofferta e di misura per i ragazzi di mister Montefusco che si prendono l’intera posta in palio grazie alla rete siglata da bomber Lucignano dopo appena 40” dal fischio d’inizio.Tre punti pesantissimi per il collettivo flegreo.

LA CRONACA– Al Giarrusso di Quarto partenza via e Rione Terra in vantaggio: Lucignano è lestissimo nell’approfittare dell’errore in fase di impostazione del Quartograd e non perdona: dopo nemmeno un minuto è 0-1. Questo l’episodio che decide le sorti del derby flegreo. Nonostante la partenza ad handicap, è il Quartograd a fare la partita con il Rione Terra però, colpo di testa di Camerlingo a parte, che non corre particolari pericoli. Nella ripresa stesso spartito con il Rione Terra compatto nella propria tre quarti: atteggiamento tattico insolito per la squadra di mister Montefusco ma che alla fine ha dato i frutti sperati. Il Quartograd ci prova fino alla fine, anche in inferiorità dopo l’espulsione per doppio giallo rimediata da Shassah, trovando però un muro di gomma. Nel recupero per il Rione Terra Corace può raddoppiare ma Nacci è bravo nel rifugiarsi in angolo. Questa l’ultima occasione. Al triplice fischio è 0-1: festeggia il Rione Terra, mastica amaro il Quartograd.

TABELLINO

Quartograd – Rione Terra 0-1

Quartograd: Nacci, Di Gennaro(14’pt Della Monaco), Tarasco(30’st Sorrentino), Tafuto(34’st Gaveglia), Spadera, De Vivo, Camerlingo, Torino, Monda, Shassah, Lazzaro(16’st D’Amuri). A disp. Iazzetta, Spada, Napolitano, Palumbo, Tedesco. All. Longobardi

Rione Terra: Granata, Fusco(42’st Borrone), Del Giudice, Maisto, Iervolino, Ranieri, Sica(32’st Orteca), Cerchiaro, Lucignano(25’st Improta), Corace, Buonaurio(5’st Lanuto). A disp. Nasti, Follero, Silvestre, De Simone, Trincone. All. Montefusco

Arbitro: Onorato di Nola

Assistenti: Ceriello e Meo

Reti: 1’pt Lucignano

Amoniti: Monda, Camerlingo, Fusco, Tafuto, Granata, Improta, De Vivo.

Espulsi: Shassah al 40’st per doppia ammonizione.