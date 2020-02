MARCIANISE – La Puteolana 1902 vince ancora e resta in scia dell’Afragolese, che dista 2 punti in classifica. Nel turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata di campionato, i granata ospiti del Marcianise, espugnano lo Stadio “Progreditur” imponendosi per 2 reti a 1. Ad aprire le marcature al 26′ il “solito” Roberto Palumbo e poco dopo, al minuto 33 del primo tempo, su una punizione di Paolo Sardo che trova la fortunosa deviazione di un difensore, è arrivato il gol del raddoppio. Nella ripresa il Marcianise riesce ad accorciare le distanze con Delli Paoli. Puteolana che vince e tiene ancora vivo il testa a testa con la capolista Afragolese che ha battuto per 6-1 il fanalino di coda Nuova Napoli Nord. Gli uomini di Iodice sono attesi ora da due partite insidiose contro Pomigliano e Frattese per continuare a cullare il sogno serie D.

1 di 5