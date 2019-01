CARDITO – Nella 20° giornata di campionato la Flegrea cade al “Papa” di Cardito: capitan Costagliola e compagni vengono sconfitti di misura dal Casoria, nonostante una buona prestazione e una partita giocata a ritmi elevati dai gialloazzurri che hanno battagliato tantissimo fino ai minuti finali.

IL PRIMO TEMPO – Il match si apre con la Flegrea in avanti con il duo Moccia-Pastore, con il tiro di quest’ultimo che viene chiuso in angolo dalla difesa viola. Al 10′ occasione per Moccia che a tu per tu con l’estremo difensore Maiellaro, cerca di superare il portiere con un bel tiro che va di poco alto. Al 12′ ci prova Di Napoli da fuori area con un bel tiro diagonale bloccato dal portiere del Casoria. Al 16′ sono i padroni di casa a farsi in avanti con Cafaro, e il neo acquisto Ciccarelli diviene autore di una super parata e pone il pallone in angolo. Al 18′ una rovesciata di Davide Di Napoli va alta. Il match scorre e al 25′ dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Moccia chiama in causa di Napoli, che crossa in area va capitan Costagliola e il pallone va di poco alto. Al 42′ la Flegrea conquista una punizione da fuori area, sulla battuta va Moccia e il tiro è deviato in angolo. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0.

IL SECONDO TEMPO – Nella ripresa la Flegrea parte subito in avanti con Moccia che ha l’occasione di siglare il vantaggio, ma ha poca fortuna. Poco dopo al 51′ viene commesso un fallo su Pirozzi, ma l’arbitro non è dello stesso avviso, il Casoria quindi con Siciliano, conquista il pallone, e conclude a rete, padroni di casa in vantaggio. Arriva subito la risposta della Flegrea con Pietro Pastore che diviene autore di un tiro che Maiellaro riesce a bloccare. La gara prosegue e sullo scadere i gialloazzurri all’80 realizzano una bella incursione con Duca e all’88’ occasione prima per Pastore e poi per Lucignano, ma la fortuna non sorride agli attaccanti flegrei. Dopo 5’minuti di recupero la partita si chiude sull’1-0.

TABELLINO Casoria Calcio vs Flegrea 1-0

Casoria: Maiellaro, Bottigliero, Riccardis, Valoroso (85′ Scarparo), Petrarca, Diana Cafaro (65′ Di Fusco), Foti,

Spilabotte (58′ Incoronato)(75’Esposito V.), Gioielli, Di Micco (47’Siciliano). A disp. Orefice, Esposito, Marzano, Guadagni, Petito. Allenatore: Ciro Amorosetti.

Flegrea: Ciccarelli, Iannuzzi, Del Grande (84’Duca) Costagliola, Punziano, Pirozzi, Romano, Di Napoli (74′ Salierno), Pastore, Moccia (84’Lucignano), Petrone (53’Grimaldi). A disp. Evangelista, Duca, Di Maio, Esposito C., Massaro. Allenatore: Michele Califano.

Marcatore: 51’Siciliano.

Angoli Casoria Calcio: 6

Angoli Flegrea: 4

Arbitro: Mattia Fiorentino di Ercolano

Assistenti: Angelillo di Nola e Tagliaferro di Caserta

Ammoniti: Del Grande , Grimaldi , Valoroso, Lucignano.

Recuperi: 0′ pt, 5’st.

Spettatori: 400