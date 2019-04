FORIO – Termina la stagione 2018/2019 della Flegrea con un pareggio in trasferta contro il Real Forio per 2-2. I ragazzi del tecnico Califano chiudono la propria annata con 31 punti in classifica e con l’undicesimo posto raggiunto. Ma veniamo alla partita. La Flegra parte in avanti alla ricerca del gol del vantaggio: all’11esimo viene atterrato Lucignano in area avversaria, e il signor Vailati della sezione di Crema concede un calcio di rigore per i gialloblu. Sul dischetto va lo stesso Lucignano, che realizza il gol del momentaneo vantaggio flegreo. Al 29′ Trotta di testa blocca un’azione insidiosa dei padroni di casa. Poco dopo al 32′ della prima frazione di gioco Moccia apre per Lucignano che colpisce sicuro il pallone, ma l’estremo difensore DErrico riesce a deviare il pallone con un piede. Salvataggio miracoloso, super occasione Flegrea. Qualche minuto più tardi, al 34′ calcio di rigore anche per il Forio, che viene realizzato da Savio, che riporta il risultato in parità. La gara prosegue, il primo tempo si chiude sul 1-1.

IL SECONDO TEMPO – Nella ripresa la Flegrea cerca il gol del vantaggio: al 63 bella costruzione corale della Flegrea che termina con il gol di Franco Palma, gialloblu di nuovo in vantaggio, 1-2. Palma festeggia nel miglior modo il proprio compleanno. I padroni di casa riescono a trovare nuovamente il pareggio: al 70′, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Mangiapia di testa realizza il 2-2. La gara scorre senza particolari emozioni. Nei minuti finali in prima squadra, fa il suo esordio Roberto Basile, classe 2001. Dopo 3′ minuti di recupero, il match termina e il triplice fischio di Vailati archivia anche la stagione 2018/2019.

TABELLINO REAL FORIO VS FLEGREA 2-2

REAL FORIO: D’Errico, Trofa D.(50’Cantelli), Arcamone, Mangiapia, Capuano, Varrella(85’Trofa P.), Sannino(91’Iacono), Di Spigna(69’Fiorentino), De Luise M., Savio K, Lombardi(79’Boria). A disposizione: Sollo, Verde, De Luise V., Nicolella. Allenatore: Mimmo Citarelli.

FLEGREA: Evangelista, Iannuzzi(71’Del Grande), Trotta(89’Di Meo), Costagliola K, Punziano, Pirozzi VK, Salierno(89’Basile), Di Napoli, Lucignano, Moccia(71’Pastore), Palma(66’Romano). A disposizione: Schiano, Illiano, Grimaldi, Di Maio. Allenatore: Michele Califano.

MARCAORI: 12’Lucignano(rig.), 32’Savio(rig.), 63’Palma, 70’Mangiapia.



ANGOLI: 4-1

ARBITRO: Gianmarco Vailati di Crema

ASSISTENTI: Leonetti e Ferraro di Frattamaggiore

SPETTATORI: 300 circa