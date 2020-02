POZZUOLI– Derby caldissimo nel girone B del campionato Promozione. Ad Affrontarsi domani (ore 15.00) al Giarrusso di Quarto, il Quartograd ed il Rione Terra. Sponda Quartograd serve una vittoria per uscire dalla zona calda dei playout, lato Rione Terra, che nella sfida di andata si impose 1-0 grazie alle rete di Raffaele Corace, tre punti per provare a respirare aria di playoff.

DEL GIUDICE CI CREDE– Tra le fila dei puteolani è Marco Del Giudice, inamovibile esterno sinistro dello scacchiere tattico di mister Montefusco a presentare la gara e caricare i compagni in vista del derby: “Siamo in ripresa, con l’Ercolano che è una squadra che lotterà fino alla fine per i playoff, non abbiamo praticamente concesso nulla e le migliori occasioni le abbiamo avute noi – spiega Del Giudice – con il Quartograd è un derby quindi credo che ci aspetterà una partita durissima ma che dobbiamo vincere a tutti i costi. Ci aspettano nove finali, vogliamo dimostrare di valere una classifica migliore di quella attuale.Tutto il gruppo ci crede“.