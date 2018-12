POZZUOLI – Dieci minuti, 22 secondi, 1 gol, le azioni salienti e le interviste post partita del derby tra Rione Terra e Puteolana 1909. Il match, valevole per la 14esima giornata del girone B del campionato di Promozione, è finito 1-0 per la formazione dell’antica rocca con il gol di Majella, neo arrivato in casa gialloblu, decisivo all’esordio.

IL VIDEO