POZZUOLI – L’ASD Rione Terra Calcio ha il piacere di annunciare l’ingaggio di Giovanni Sica. Attaccante centrale, classe ’88, Sica l’anno scorso ha giocato nel campionato di Promozione tra le fila del San Pietro trascinando la giovane compagine napoletana alla salvezza con ben 10 reti. Contro il Rione Terra, sua nuova squadra, ironia della sorte, siglò una doppietta. Da annoverare anche le importanti esperienze con le ambiziose maglieprima dell’ Afro Napoli United (anno 2016/17) poi del Monte Di Procida (2015/2016).

IL BOMBER – Sica, per stazza e fiuto del gol, sarà il “puntero” della squadra (ancora in fase di allestimento) di mister Luca Parisio. Fortemente voluto dallo staff tecnico e dirigenziale (in foto presente anche il Dirigente Coordinatore del Rione Terra Massimo Avallone ), Giovanni con il suo bagaglio di esperienza, professionalità, e le sue qualità tecniche, ha rappresentato per la società fin dal primo momento il profilo giusto sul quale puntare per rendere sempre più competitivo il Rione Terra.