PIANURA – Il Rione Terra non riesce ad uscire indenne dal match con la capolista: al Simpatia, i flegrei durano solo un tempo, il Pianura non fa sconti e vince 4-1.

Non era di certo un match alla portata per l’undici di mister Tiziano Montefusco che, tuttavia, per 45′ minuti ed oltre, ha giocato sullo stesso piano della corazzata del girone B di Promozione. Alla lunga ha prevalso il maggior tasso fisico e tecnico del Pianura ma il Rione Terra non ha recitato il ruolo di vittima sacrificale. Di Lucignano il gol segnato dai gialloblu.

LA CRONACA– Prima frazione di gioco piuttosto equilibrata: l’undici di mister Montefusco, grande ex di giornata, che deve rinunciare a Cerchiaro (uomo chiave del centrocampo flegreo) parte bene. La prima occasione è proprio di marca ospite con Del Giudice sul quale però è super Navarra, estremo difensore dei locali. Al 15′ svolta del match. Il Pianura, complice un errore di posizionamento del Rione Terra, non perdona: da un corner a favore dei gialloblu, contropiede fulmineo con Ioio che dalla distanza beffa Granata leggermente fuori dai palo: è 1-0.

Per il resto del primo tempo, pochi sussulti ed al 45′ è 1-0.

Nella ripresa, il Pianura, spinto dai suoi tifosi, aumenta la pressione e nel giro di pochi minuti chiude il match: al 60′ prima va a segno Borrelli poi è Perna a siglare il tris. Al tramonto della partita c’è spazio per il quarto gol dei padroni di casa, segnato da Polverino, e per la rete della bandiera siglata da Lucignano, ultimo del Rione Terra a mollare.

TABELLINO

PIANURA– Navarra, Guzzovaglia, Orlandino, Pellini (dal 36′ s.t. Zaccaro), Avolio, Pontillo (dal 40′ s.t. Polverino), Ioio (dal 32′ s.t. Ventre), Maturo, Borrelli (dal 23′ s.t. Cardore), Perna (dal 27′ s.t. Pirone), De Rosa. A disp. Di Napoli, Tortora, Nugnes, Zecconi. All. Sarnataro

RIONE TERRA– Granata, Fusco, Del Giudice, Maisto, Ranieri (dal 26′ s.t. Cuman), Lanuto (dal 1′ s.t. Lucignano), Improta, Ortega (dal 23′ s.t. De Simone), Corace, Borrone. A disp. Nasti, Iervolino, Illiano, Buonaurio, Trincone, Follero. All. Montefusco

Reti: 15′ p.t. Ioio, 15′ s.t. Borrelli, 19′ s.t. Perna, 43′ s.t. Polverino, 44′ s.t. Lucignano