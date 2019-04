PIANURA– Rione Terra salvo, Puteolana 1909 costretta ai play-out, dove incontrerà la Maued Sport, per salvare la categoria. Questo il verdetto al triplice fischio del match andato in scena al “Simpatia” di Pianura e che vedeva sfidarsi proprio all’ultima giornata le due formazioni flegree in quello che in tanti avevo denominato “derby fratricida”. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, guadagna con merito (26 punti nel girone di ritorno NDR) la salvezza diretta la squadra allenata da mister Francesco Chietti. Dovrà invece affrontare il sempre pericoloso play-out la Puteolana 1909, che aveva assaggiato la salvezza diretta dopo il gol del vantaggio, dove avrà però a disposizione due risultati su tre per avere la meglio della Maued Sport. Decisivo il rigore del pareggio siglato in un pazzo ma corretto finale, nonostante la pesante posta in palio, da capitan Terracciano per il Rione Terra, bravo a rispondere con freddezza alla rete, segnata sempre dal dischetto, da Idigbogu per i granata.

LA CRONACA– Davanti ad una folta cornice di pubblico, al Simpatia dopo lo 0-0 di fine primo tempo, meglio la Puteolana che il Rione Terra, succede tutto nella ripresa. Nei secondi 45′ la partita prende quota ed il finale è pieno di colpi di scena. Prima la Puteolana sogna il sorpasso grazie alla rete dal dischetto di Idigbogu ma il finale è a tinte gialloblu. Il Rione Terra reagisce nel momento più importante della stagione e Terracciano dagli undici metri, penalty fischiato dal direttore di gara dopo aver ravvisato un tocco con il braccio largo della difesa granata, firma l’1-1 che decide la gara ed i destini delle due compagini.

Puteolana: Minighino, Antignano, Giannini, Lubrano Lavadera, Esposito, Silvestre(15’st Canale), Broscritto, Granata, Idigbogu, Sequino, Raia. A disp. Auriemma, Scafuto, Aldoriso, Durazzo, Salvati, Reccia, Pugliese, Polverino. All. Di Mauro

Rione Terra: Rippa, Mazzone(32’st Scotti), Del Giudice, Rea(42’st D’Oriano), De Luca, Terracciano, Caccavale(12’st Loiacono), Sinagra(20’st Cacciapuoti), Sica, Manna, Majella. A disp. Sepe, Nugnes, De Simone, Criscuolo, Iervolino. All. Chietti

Arbitro: Savoia di Benevento (Sannino-Iermano)

Reti: 30’st Idigbogu rig., 40’st Terracciano rig.

Note: Ammoniti: Caccavale, Sinagra, Del Giudice, Silvestre. Espulsi: 41’st Lubrano Lavadera per proteste.