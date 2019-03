PROCIDA– Nel girone B del campionato di Promozione, il Rione Terra, reduce da quattro successi consecutivi, viene battuto dalla corazzata Isola di Procida per 4-1. Nulla ha potuto la squadra di mister Chietti che ha retto solo un tempo al cospetto di una delle compagini più forti della categoria; a due giornate dal termine, tuttavia, i flegrei sono ancora padroni del proprio destino: per evitare i playout tutto dipende dalle ultime due sfide in calendario con San Giuseppe e soprattutto con la Puteolana 1909.

LA CRONACA– Allo Spinetti di Procida, un Rione Terra falcidiato tra infortuni e squalifiche, da registrare la pesante assenza last minute di capitan Terracciano che si è aggiunta a quelle di Iervolino, Caccavale e Portanova, ha provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo ma alla lunga è costretto a cedere al team isolano. Nella prima mezz’ora di gioco tante emozioni: dopo la colossale occasioni di Manna, il Procida si porta in vantaggio con Russo (25′) ma Majella su calcio piazzato firma il pareggio. Nella ripresa, i padroni di casa spingono alla ricerca dei tre punti, gli uomini di mister Chietti provano a resistere ma al 20’st Pianese sigla il 2-1. Al 33′ cambia ancora il parziale con il Procida che dal dischetto mette in ghiaccio il match con Cibelli. Il definitivo 4-1 arriva nei minuti finali, per i padroni di casa ancora a segno Pianese.

TABELLINO

ISOLA DI PROCIDA – RIONE TERRA 4-1

PROCIDA- Lamarra, Lubrano Lavadera V., Annunziata, Saurino, Micallo, Russo, Muro, Peluso, Scippa, Cibelli, Pianese. A disp. Lubrano Lavadera W., Trani, Vanzanella, Di Lorenzo, Napolitano, Costagliola, Selva, Buono, Palmieri. All. Ferraro

RIONE TERRA– Rippa, Mazzone, Del Giudice, De Luca, D’Oriano, Loiacono, Rea, Sinagra, De Simone Manna, Majella. A disp. Marchese, Cacciapuoti, Terracciano, Sica, Scotti, Criscuolo, Nugnes. All Chietti

Arbitro: Di Luca di Napoli (Beltrani – Proietti)

Reti: 25’pt Russo, 31’pt Majella, 20’st Pianese, 33’st rig. Cibelli, 44’st Pianese.