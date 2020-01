POZZUOLI – La vicenda Konate ha del clamoroso: fumata bianca, la firma, le foto con i tifosi e con il presidente, la sciarpa della Puteolana e le frasi (di circostanza aggiungeremmo) di coinvolgimento al progetto. Poi il giocatore ci ripensa, poco prima dell’invio dei documenti per il tesseramento e sembra essere in procinto di accasarsi al San Tommaso in serie D. Con un comunicato stampa di stamane la Puteolana 1902 ha preso le distanze dall’atteggiamento dell’ivoriano definito “Una grande mancanza di rispetto verso un’intera città, verso la storia della nostra squadra e verso una società che aveva scommesso su di lui”.

DUE ACQUISTI – Sfumato l’acquisto di Konate la società non è stata certo a guardare gli sviluppi del mercato. Ha appena ufficializzato l’acquisto di Simone Petricciuolo, forte terzino destro classe ’95, calciatore che vanta presenze in serie B e in nazionale under 20. La società granata si è inoltre assicurata per la stagione in corso le presenze del forte centrocampista offensivo Danilo Scibilia, talentuoso attaccante cresciuto nelle giovanili della Reggina e primavera del Catania. Il suo curriculum vanta ben 338 presenze tra serie C, serie D ed eccellenza e 43 gol. Un organico a disposizione di Ciaramella che sembra prendere forma modellandosi alle ambizioni e risultati stagionali.