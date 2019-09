POZZUOLI – La Puteolana 1902 si è assicurata per la stagione sportiva 2019/2020 la presenza in organico del centrocampista argentino Braian Alexis Volpini. Nato a Buenos Aires il 16 giugno 1998, il nuovo centrocampista dei Diavoli inizia la sua carriera calcistica in Argentina con l’Atlético Belgrano de Cordoba, società calcistica argentina che milita nella Primera Divisiòn. Lasciata l’Argentina, Volpini approda a Malta dove indossa la maglia del Senglea Atlethic, squadra della Serie A maltese, dove ha disputato 17 presenze realizzando 3 goal. Ma l’esperienza del centrocampista argentino non finisce qui perché Braian, nel luglio di quest’anno, è arrivato in Italia ed ha indossato la maglia del Livorno. Un giovane di grande esperienza, motivazione e professionalità che, grazie alla sue comprovate doti tecniche e tattiche, ha convinto la dirigenza e lo staff tecnico della 1902 a puntare su di lui.