BACOLI – La Società A.S.D Bacoli Sibilla 1925 comunica ufficialmente la fusione con la Società A.S.D Monte di Procida. Il presidente sarà Gennaro Capuano con i fratelli Marasco che continueranno ad avere un ruolo rilevante all’interno della società. La squadra ripartirà dal campionato di Eccellenza e nei prossimi giorni saranno annunciati sia i nuovi acquisti sia tutte le altre cariche dirigenziali. La Panchina sarà affidata al Mister Gennaro Illiano mentre Feliciano Scotto di Luzio sarà il nuovo Direttore dell’area Comunicazione. La nuova pagina Facebook Ufficiale della società sarà A.S.D. Sibilla Flegrea.

L’ANNUNCIO – Queste le prime dichiarazioni del Presidente Bacolese: «Felice di aver fatto la fusione con la Società A.S.D Monte di Procida, la squadrà si chiamerà Sibilla Flegrea. In questa nuova avventura saremo affiancati da un gruppo di imprenditori locali. Siamo in ritardo nella costruzione della squadra e questo sarà un anno dove l’obiettivo sarà la salvezza per poi creare una rosa più competitiva l’anno prossimo, dove sicuramente riusciremo a partire al pari degli altri. In questi giorni stiamo allestendo la rosa e come già ampiamente anticipato la conduzione tecnica è stata affidata al Mister Gennaro Illiano. Sono contentissimo di riportare il calcio a Bacoli soprattutto con una famiglia per bene come quella dei Marasco». La costruzione della squadra è stata affidata all’Ingegner Andrea Marasco che dichiara: «La famiglia Marasco è contenta di questa nuova avventura, speriamo di fare un bel campionato quest’anno essendo consapevoli che partendo in ritardo non sarà facile ma ogni anno abbiamo sempre raggiunto l’obiettivo. Sarà una squadra di giovani con l’inserimento di alcuni giocatori esperti che al momento stiamo trattando e che contiamo di annunciare nei prossimi giorni».