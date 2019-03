MONDRAGONE – Sconfitta amara per la Puteolana 1902 che cade sul campo del Mondragone in quello che era a tutti gli effetti uno scontro-salvezza tra le due squadre, entrambe nelle sabbie mobili della classifica del campionato di Eccellenza. A seguito della squadra in terra casertana era giunto anche un nutrito gruppo di tifosi, pronto a dare manforte agli undici granata. La rete della vittoria per i padroni di casa è arrivata nel primo tempo grazie a Cavallini, che ha sfruttato al meglio un calcio d’angolo. Nel secondo tempo i granata hanno cercato in tutti i modi di arrivare al pareggio e la miglior occasione è arrivata al 65’ con un grande salvataggio sulla linea di porta da parte della difesa del Mondragone dopo la conclusione di Fall. Una sconfitta che complica ulteriormente il cammino della squadra di Pozzuoli, chiamata ora a un’impresa per mantenere la categoria.

TABELLINO

Puteolana 1902: Alcolino, Esposito, Spavone, Fall, Miccichè, Cirillo, Solitro, Piccirillo, De Biase, Guadagnuolo, Soprano

Mondragone: Cioice, Fava, Gargiulo, La Montagna, Cavallini, Schettini, Baratto, Andres, Coppola, Esposito, Ripici

Ammoniti: Guadagnuolo, Piccirillo, Cirillo

Stadio: Salvatore Conte

Arbitro : Francesco D’Andria

Assistenti: Iannello, Piedipalumbo