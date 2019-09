POZZUOLI – Prende il via domani il “Trofeo città di Pozzuoli” dedicato alla categoria “esordienti 2008”. Ospiti, all’Oasi calciotto di Via Vicinale Campana, club di grande prestigio come la Lazio, il Frosinone, la Juve Stabia e la Casertana. Prenderanno inoltre parte alla prima edizione della manifestazione sportiva la neonata scuola calcio Cantera Napoli del vice presidente della SSC Napoli Edoardo De Laurentiis e l’ASD Anacapri. L’appuntamento è per domenica 29 settembre, con il pallone che comincerà a rotolare sul sintetico verde dalle ore 9.00, sino al pomeriggio. Sparring partner per l’organizzazione dell’evento l’ASD Mondo Sport, che parteciperà anch’essa al torneo. L’evento rappresenta un ulteriore tassello per la crescita della scuola calcio del presidente Gennaro Pastore e del direttore Domenico Muoio.