POZZUOLI – Cerca l’impresa il Rione Terra che sabato affronterà in casa l’Ischia, la capolista del girone B del campionato di Promozione. I flegrei, rinvigoriti dalla bella vittoria interna contro il Santa Maria la Carità, cercheranno di fare lo “sgambetto” agli isolani e proseguire la marcia verso le zone alte della classifica. La partita è in programma per sabato 29 febbraio alle 15 allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli. Un turno, il 24esimo, crocevia per entrambe le squadre: con una vittoria i padroni di casa (attualmente a 34 punti) potrebbero accorciare su Procida ed Ercolano (ne hanno 38), che occupano in condominio le ultime due posizioni valevoli per l’accesso ai play off. Mentre l’Ischia, che nell’ultimo turno ha surclassato il Quatrograd per 4-0, spera in un passo falso del Pianura che insegue a soli due punti di distanza. Una partita che promette gol ed emozioni.