BAGNOLI/FUORIGROTTA – Servizio straordinario di controllo del territorio effettuato tra il 4 e il 5 agosto nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta dai Carabinieri del nucleo Operativo di Bagnoli e delle locali Stazioni per contrastare fenomeni d’illegalità diffusa. L’obiettivo: individuare e allontanare i parcheggiatori abusivi dalle aree di Fuorigrotta (piazzale Tecchio, via Giuglio Cesare, via Diocleziano, viale Kennedy) e di Bagnoli (via Leonardi Cattolica, via Nisida, discesca Coroglio, via Coroglio e piazzetta Bagnoli). Consegnato il divieto di accedere per 2 mesi nell’area tra via Nisida, discesa Coroglio, via Leonardi Cattolica e via Coroglio a un 50enne del luogo.

Avviato il procedimento per l’emissione del DACUR a 2 parcheggiatori sanzionati dai Carabinieri nelle scorse settimane: un 53enne e un 37enne. Individuati e sanzionati perché sorpresi a esercitare abusivamente la professione di parcheggiatore 7 personaggi di età compresa tra i 27 e i 55 anni. Individuati a reiterare le condotte di parcheggiatore abusivo 3 soggetti già raggiunti da ordine di allontanamento, tra i quali un 45enne di via Zafagna sanzionato per 4 volte in una settimana. Le attività dello stesso tipo precedenti avevano portato alla contestazione di medesime violazioni a carico di 4 soggetti.