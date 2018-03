POZZUOLI – Al Pala Errico ieri 24 marzo alle ore 19 si è disputato il derby flegreo della serie C silver tra Virtus Basket Pozzuoli e Virtus Monte di Procida: la vittoria è stata conquistata dai puteolani per 87- 65. Una gara dominata dalla squadra di coach Serpico che si è scontrata contro una buona Virtus Monte di Procida, dove ha brillato Giuliano Nastri, che è andato a segno con ben 28 punti.

La compagine di Orefice e compagni continua la sua stagione super positiva da protagonista come 2°della classe e con il sogno play off da realizzare per poter tentare il salto in serie B.

TABELLINO VIRTUS BASKET POZZUOLI VS VIRTUS MONTE DI PROCIDA 87- 65

VIRTUS BASKET POZZUOLI: Orefice 14, Innocente 10, Dimitrov 18, Caresta 14, Errico 17, Mehmedoviq 2, Simeoli 8, Conforto 2, Loncarevic 2.

VIRTUS MONTE DI PROCIDA: Scotto di Mase 2, Nastri 28, Regio 4, Barbieri 15, Esposito 4, Lubrano 5, Lucci 7.