POZZUOLI – Sei nuovi acquisti per la Virtus Pozzuoli, che ha confermato alla guida tecnica l’head coach Mariano Gentile e nel ruolo di vice Paolo Pepe. Mentre, il dirigente accompagnatore della prima squadra quest’anno sarà Michele Vaccaro. Confermati il preparatore atletico Fabio Thomas e il massaggiatore Maurizio Pignalosa. La società, inoltre, ha presentato formalmente la domanda di ripescaggio per la serie B. Il 15 luglio prossimo, poi, il Consiglio Federale della Fip ratificherà i ripescaggi e i relativi gironi della serie cadetta. Del roster della passata stagione sono stati confermati i giocatori Salvatore Francesco Errico, Ernesto Carrichiello, Fatih Mehmedoviq, Stranjia Denadic e Valerio Di Domenico.

I NUOVI ACQUISTI – Gianluca Tredici, classe ’92, ala, 198 cm per 95 kg, lo scorso anno alla Pall.Bisceglie (serie B girone C) dove ha avuto come percentuali di tiro il 48% da 2, il 36% da 3 e l’87% ai liberi e una media punti di 11.4 a gara. In carriera ha giocato con Cerignola, Agropoli, Benevento e Trapani.

Daniele Tomasello, classe ’93, centro, 203 cm per 101 kg, lo scorso anno alla Pall. Bisceglie (serie B gironeC) dove ha avuto come percentuali di tiro il 56% dal pitturato e il 71% ai liberi. Una media punti di 10.4 a gara e una media rimbalzi di 7 a partita. In carriera ha giocato in serie A2 con Brescia, e in B con Giulianova, Teramo e Eurobasket Roma.

Nicola Savoldelli, classe ’97, play, 183 cm per 78 kg, lo scorso anno alla Fiorentina Basket Firenze (serie B girone A), dove ha avuto come percentuali di tiro il 47% da 2, il 35% da 3 e l’85% ai liberi. Una media punti di 10 a gara e una media rimbalzi di 3.1 a partita. In carriera ha giocato in A2 con Rieti e Treviglio e in serie B con Borgosesia e Stella Azzurra Roma.

Massimiliano Bordi, classe ’99, ala, 190 cm per 85 kg, lo scorso anno alla Pall. Fabriano (serie B girone C), dove ha avuto come percentuali di tiro il 61% da 2, il 47% da 3 e il 70% ai liberi. Una media punti di 4 a partita. In carriera ha giocato in A2 con il Cuore Basket Napoli e in serie C con il Vivi Basket Napoli.

Elpidio Nacca, classe ’98, guardia, lo scorso anno al Basket Casapulla (serie C Gold) dove ha realizzato 455 punti con una media di 22 a partita. E’ stato il secondo miglior realizzatore del campionato, il primo degli italiani. In carriera ha giocato anche con la Juve Caserta.