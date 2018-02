POZZUOLI – La Virtus Basket Pozzuoli, dopo la conquista della Final Four, prosegue la sua marcia vincente in campionato: battuto anche lo Stabia per 89 a 59 tra le mura amiche del Pala Errico di Pozzuoli.

TABELLINO VIRTUS BASKET POZZUOLI VS STABIA 89-59

Virtus Basket Pozzuoli: Orefice 7, Innocente 13, Longobardi 13, Dimitrov 16, Iaccarino 2, Caresta 6, Errico 19, Simeoli 9, Djenadic 4.

Stabia: Del Sorbo 3, Federico 4, Attianese 4, Ottone 2, Incarnato 2, Mascolo 22, Di Martino 2, Mandarino 18.