BACOLI – Non ha appeso la fascia tricolore al chiodo, anzi è pronto a prendersi la ‘rivincita’. Josi Gerardo Della Ragione scenderà in campo alle prossime elezioni amministrative: il suo primo mandato, durato soltanto 13 mesi, si concluse nel luglio del 2016 quando i consiglieri di centrodestra e del gruppo “Bacoli Libera” presentarono le dimissioni. Nella stessa giornata i consiglieri del Pd presentarono anche una mozione di sfiducia. In pochi minuti fu determinata la fine dell’amministrazione Freebacoli. Una pagina che il giovane bacolese ha deciso di mettersi alle spalle. Sabato si terrà la presentazione del nuovo movimento “Assieme”: al fianco dell’ex primo cittadino ci sarà Salvatore Illiano, già candidato alle passate elezioni. La nuova realtà politica abbraccia, infatti, le associazioni “Diamo a Bacoli” e “Freebacoli”.

L’INIZIATIVA – «Il 19 gennaio alle 17.30 alla sala Ostrichina del Parco Vanvitelliano del Fusaro risponderemo a molte delle domande che ci state facendo in questi giorni. Domande giuste, si parla di quel che succederà alla nostra città; dubbi legittimi, trattandosi di una proposta politica nuova. Ma soprattutto una grossa aspettativa, segno che c’è voglia di ripartire. Sabato tutto sarà più chiaro. Tutto ruota intorno a questo concetto: assieme. Per ora una semplice parola, presto un modo di essere e di fare, strumento formidabile per il cambiamento della città», le parole dell’ex consigliere comunale Illiano. Sulla stessa lunghezza d’onda il leader di Freebacoli: «Ora si parte. Ci vediamo sabato alla Sala Ostrichina. Nel giorno in cui Bacoli, il nostro paese, compie i suoi primi 100 anni. Nel giorno del Centenario. Due volti, due gruppi: un’unica idea di cambiamento».