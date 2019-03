BACOLI – Motori accesi in vista delle prossime elezioni amministrative. A contendersi la fascia tricolore di Bacoli sono Josi Gerardo Della Ragione, Giuseppe Scotto di Luzio e Nello Savoia. La coalizione “Noi per Bacoli”, promossa dal Partito Democratico e da “La Sinistra per Bacoli”, incontrerà nei prossimi giorni i cittadini. Il candidato a sindaco Giuseppe Scotto di Luzio raccoglierà, infatti, le idee e le proposte dei residenti per costruire il programma, attraverso una prima serie di incontri, quartiere per quartiere, in cui saranno esposte le linee guida del centrosinistra. I primi gazebo si terranno già questo fine settimana sia a Baia che nelle frazioni del Fusaro e di Torregaveta. Oggi invece sarà il turno dell’ex sindaco Della Ragione. Il leader di Freebacoli incontrerà, alle 19.30, i commercianti di Torregaveta per ascoltare le problematiche e per raccogliere le proposte di chi vive e investe sul territorio. Novità anche nel centrodestra: la civica “Direzione Italia”, attraverso le parole dell’avvocato Gennaro Carannante, ha annunciato l’adesione al progetto di centrodestra di Nello Savoia.