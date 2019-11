BACOLI – Vandali al liceo “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli. Nel corso della notte ignoti hanno fatto irruzione nell’edificio scolastico di via Torregaveta ed hanno versato creolina tra i corridoi e in diverse aule. Stamattina l’amara scoperta. Le lezioni sono state sospese per consentire la pulizia dei locali. Il liceo aveva già chiuso i battenti nelle giornate di martedì e mercoledì così come disposto, causa maltempo, da un’ordinanza sindacale firmata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione.