BACOLI – Raffica di verbali e rimozioni ieri nel borgo marinaro di Marina Grande, trasformata per l’estate in isola pedonale. Numerose auto e moto in sosta selvaggia sono state rimosse e sanzionate dalla Polizia Municipale impegnata in un controllo del territorio con l’ausilio del servizio di carroattrezzi che hanno liberato l’intera area. Insieme alla task force erano presenti anche il sindaco Della Ragione e il vicesindaco Illiano.