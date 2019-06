BACOLI – «Terminata la campagna elettorale adesso andremo per la nostra strada, ma sempre facendo opposizione con Fratelli d’Italia e con le altre forze. E’ un percorso naturale, che porta a una linea di demarcazione tra Forza Italia e le altre realtà politiche. Mi preme precisare che non c’è assolutamente nulla contro Nello Savoia, che è stato il nostro candidato sindaco e con il quale faremo una costruttiva opposizione attraverso i nostri rappresentanti in consiglio comunale. Per Forza Italia c’è ancora tanto lavoro da fare e nuovi obiettivi da raggiungere, tra cui le prossime elezioni regionali.» queste le parole del coordinatore di Forza Italia Ermanno Schiano all’indomani del turno di ballottaggio che ha visto la vittoria di Josi Della Ragione In seguito al ballottaggio di domenica 9 giugno.

IL COMUNICATO – Prima delle parole di Schiano era arrivato un comunicato di Forza Italia Bacoli con il quale il partito ha annunciato l’inizio di una nuova attività in autonomia in consiglio comunale. “Josi Gerardo della Ragione è stato eletto sindaco di Bacoli e a lui vanno i nostri complimenti e l’augurio di portare avanti il bene della città. -si legge nella nota- Forza Italia Bacoli sarà rappresentata in consiglio comunale dai consiglieri Antonio Carannante e Gianluca Schiano, cittadini bacolesi, che saranno al servizio della comunità in cui risiedono. Finora F.I. Bacoli è stata parte attiva della coalizione di centro destra a sostegno di Nello Savoia, tuttavia oggi F.I. Bacoli comunica che questa esperienza elettorale risulta ormai terminata e che proseguirà il proprio percorso politico nel consiglio comunale in modo autonomo, attraverso il proprio gruppo consiliare. Forza Italia Bacoli condurrà in consiglio comunale un’attività politica costruita sul rispetto della città e dei cittadini, con un’opposizione rigorosa e inflessibile, ma anche aperta al dialogo costruttivo.”