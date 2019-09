BACOLI – In vista della campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio” sulle buone pratiche di Protezione Civile, a cura della Protezione Civile Nazionale, che si terrà nel mese di ottobre, anche il Comune di Bacoli parteciperà alla prova di esercitazione “EXE Flegrei 2019” che investirà i Campi Flegrei dal 17 al 20 Ottobre 2019. Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di informare informare i propri cittadini circa i rischi, le attività di monitoraggio e i livelli di allerta del vulcano attivo dei Campi Flegrei, le pianificazioni di protezione civile, il Piano di allontanamento del Comune di Bacoli, i gemellaggi con gli altri comuni italiani per le ultime fasi di evacuazione assistita. Altre notizie riguardano le norme di comportamento da tenere nelle aree a rischio vulcanico. Gli interventi straordinari e di emergenza adottati dall’amministrazione comunale sono stati pubblicati sul sito https://bacoli.etrasparenza.it/. Nei prossimi giorni verranno comunicate alcune date in cui si terranno incontri con la cittadinanza finalizzati alla suddetta campagna informativa “Io non rischio – vulcano Campi Flegrei” anche in vista dell’esercitazione di Protezione Civile prevista dal 17 al 20 ottobre 2019.