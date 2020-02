BACOLI – Anche Bacoli protagonista nella quarta edizione del Festival Teatro della Meraviglia di Trento, con una nuova serie di proposte di spettacoli e lezioni-evento dedicate alla curiosità e alla meraviglia. Un progetto che vedrà in scena anche due personalità di Bacoli, padre e figlia. Si tratta del professore Antonio Perreca, docente presso l’Università di Trento, nonché colui che ha preso parte al team di Virgo per la scoperta delle onde gravitazionali, e Lucienne Perreca, la figlia, giovane attrice di Bacoli che si è messa in luce con il film “Il Sindaco del Rione Sanità”. Ebbene, padre e figlia, metteranno in scena, giovedì 27 febbraio, alle 20:30, una lecture teatrale “Lucienne, Perreca e le onde gravitazionali” in cui proprio il fisico Antonio e la figlia attrice Lucienne proporranno in scena la scoperta delle onde gravitazionali, Premio Nobel per la Fisica nel 2017.