BACOLI – Ancora importanti affermazioni delle società flegree nei Campionati Interregionali Centro-Sud di Aerobica indetti dalla Federazione Ginnastica d’Italia, svoltisi a Porto S. Elpidio. Tanti i club partecipanti, provenienti dalle Marche fino alla Sicilia, ma la parte del leone l’hanno fatta, ancora una volta, i club di Monte di Procida e Bacoli grazie alla Chige di Chiara Barone, al California Center Club di Simona Scotto e alla Gylness di Ylenia Giugno, che hanno vinto 21 delle 25 medaglie portate a casa dalla Campania di cui ben 9 del metallo più pregiato.

I RISULTATI – Cinque ori per la Chige con Marcella Lucci e Maurizio Lubrano Lavadera nei rispettivi Singoli JA2 ed in coppia, con il Trio e con il Gruppo JB. Ancora un argento con Rosaria Orsini nel Singolo JB ed un bronzo nel Trio allieve per il club guidato in pedana da Giorgio Illiano. Medagliere ancora più ricco, con ben 11 medaglie, per il California Center Club che con il trio JA, il Gruppo JA ed il Gruppo Allievi conquista tre ori. Sei, invece, gli argenti per il club del presidente Vincenzo Scotto, nella Coppia e Trio allievi, nei Singoli con Maria Chiocca JA2, Greta Aquilone Senior, Valeria Lutricusi A1 e Camilla Trabasso A2, mentre i 2 bronzi arrivano da Iris Carrara nelle A3 e dall’altro Trio JA. Un oro con Gaia Laurino nel Singolo JB, un argento nella Coppia mista allievi ed un bronzo con Federica Carnevale nel Singolo JA1 è il bottino, invece, della Gylness Bacoli. A completare gli eccellenti risultati della Campania, un argento con Eva Iurlaro nel Singolo JA1 ed un bronzo nel Trio JA per la Fitness Trybe Pomigliano d’Arco di Serena Piccolo mentre una medaglia di bronzo ciascuno la portano a casa il New Settimo Cerchio Napoli di Sergio Bellantonio con il Gruppo JA ed il C.G. Benevento di Cristiana D’Anna nel Gruppo JB. Appuntamento alla finale nazionale in programma l’11 e 12 maggio al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco con l’organizzazione affidata alla Fitness Trybe e Graziano Piccolo in cabina di regìa.