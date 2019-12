BACOLI – “Torneremo operativi e sorridenti lunedì“. È questo il messaggio dello staff della farmacia Guardascione di Bacoli, presa d’assalto nella notte dai ladri che hanno saccheggiato il locale dopo aver sfondando la saracinesca e mandato in frantumi i vetri della porta d’ingresso. Il colpo ha messo fuori uso l’attività commerciale, costretta a chiudere per consentire gli interventi di ripristino delle strutture danneggiate. E’ in corso la stima del bottino del furto, messo a segno ai danni della farmacia che sorge al piano terra di una palazzina in via De Curtis. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del locale. Sull’episodio indagano i carabinieri.