BACOLI – Prova a lasciare il paese a tutta velocità ma si imbatte in un posto di blocco a Baia. E’ quanto accaduto questa notte a Bacoli. Le lancette dell’orologio segnavano le 3.30 circa. «Sto tornando a casa, ero passato a salutare la mia ragazza. A quest’ora non c’è mai nessuno», ha detto il giovane al volante della macchina. L’automobilista è stato multato perché non aveva la cintura di sicurezza e per guida ad alta velocità. Inoltre è stato denunciato perché era in strada senza giustificato motivo. I controlli rientrano tra le misure previste dal governo per porre un freno alla diffusione del Coronavirus. Sul territorio di Bacoli non si sono registrati finora nuovi casi di Covid-19. «L’unico concittadino contagiato – fa sapere il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – è ricoverato all’ospedale Loreto Mare. I familiari stanno bene e sono in quarantena».