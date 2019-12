BACOLI – Numerosi gli eventi che si terranno in città nei prossimi giorni in occasione delle celebrazioni del Centenario del Comune di Bacoli promosse dall’assessorato al Centenario. L’avvio delle manifestazioni si è tenuto nel pomeriggio di ieri con il gemellaggio tra le comunità di Bacoli e Frattamaggiore in nome di San Sossio. Celebrata una santa messa presso la chiesa di S. Sossio di Miseno. Dal 6 al 9 Dicembre 2019, dalle 10 alle 20 si terrà invece la mostra sullo Stemma ed il Gonfalone del Comune di Bacoli presso Villa Cerillo. In particolare venerdì 6 alle 10 ci sarà l’inaugurazione della mostra con riflessioni su storia dello stemma e del gonfalone di Bacoli – Vernissage presso Villa Cerillo. Intervengono Francesco Lubrano e Gaetano Carannante. Sabato 7 Dicembre 2019 alle 10 sarà la volta di “Luoghi della memoria – Le donne di Bacoli ricordano e raccontano”. Incontro presso la Biblioteca di Villa Cerillo con la professoressa Iaia De Marco, il professore Maurizio Erto e il senatore Peppe De Cristofaro (sottosegretario MIUR) con presentazione della rivista diretta da Guido D’Agostino “Meridione, Sud e Nord del mondo” (edizioni ESI); Domenica 15 ci sarà “Il Menù del Centenario”: rassegna enogastronomica presso Hotel Cala Moresca. Nella stessa giornata alle 18 “Una comunità che scelse l’autonomia – Memorie di Bacoli alla vigilia dell’autonomia comunale”. Incontro presso la Sala Ostrichina del Compendio Vanvitelliano del Fusaro con mostra di foto e documenti storici della collezione “Alinari”.