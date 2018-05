BACOLI – Un vasto incendio è divampato questa mattina a Bacoli, in via Bellavista, distruggendo un deposito all’aperto di cassette in legno e plastica. Le fiamme hanno bruciato anche il lato anteriore di un camion e parte di una moto che si trovavano all’interno di un appezzamento di terreno di proprietà privata. Una grossa nube di fumo nero, visibile anche da Pozzuoli, ha invaso l’intera area. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto a dare supporto sono intervenuti anche gli agenti della locale Polizia municipale e i carabinieri delle stazioni di Bacoli e Monte di Procida. Fortunatamente non si registrano feriti. Si indaga sulle cause che hanno scatenato l’incendio. Intanto il terreno è stato sottoposto a sequestro.